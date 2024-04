POL-MK: Messergebnisse der Geschwindigkeitsüberwachung

Menden (ots) - Am Montag zwischen 17.30 und 19 Uhr wurde an der Sporthalle in Bösperde ein Mountainbike gestohlen. Der Fahrer hatte es mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer befestigt. Als er am Abend zurückkam, lag dort nur noch das durchtrennte Kabelschloss. Die Polizei hat das blaue Sharptail Street 2 zur Fahndung ausgeschrieben. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

