POL-HP: Viernheim: Unfallflucht vor Einkaufsmarkt in der Beethovenstraße.

Viernheim (ots)

Am Mittwoch, den 24.07.2024 parkte ein Autofahrer seinen blauen PKW Opel Corsa vor dem Knupfer - Einkaufsmarkt in der Beethovenstraße. Das Fahrzeug stand dort in der Zeit von 16:00 bis 16:15 Uhr. Als der Autofahrer wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass dieses am vorderen, linken Kotflügel beschädigt war. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte den Schaden, welchen die Polizei auf ca. 2000 EUR schätzt, und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei in Lampertheim hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist vor dem Knupfer - Markt in der fraglichen Zeit etwas aufgefallen? Kann jemand Hinweise auf den Verursacher geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206 94400 in Verbindung zu setzen.

