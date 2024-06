Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 25. Juni 2024, in der Zeit von 19:15 Uhr bis 19:27 Uhr, wurde ein Kleintransporter auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Westring beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem Renault zusammen und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Kleintransporter wird auf 3000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Wildeshausen, 04431 / 941 115, zu melden.

