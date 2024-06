Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Oberschule in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 21. Juni 2024, 22:00 Uhr, bis Montag, 24. Juni 2024, 7:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gebäude der Oberschule Berne in der Straße "Am Schulplatz".

Diebesgut wurde durch die Täter nicht erlangt. Durch das Aufbrechen eines Fensters entstand allerdings ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Brake, 04401 / 9350, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell