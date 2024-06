POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein junger Mann hat am späten Sonntag, 23. Juni 2024, 23:50 Uhr, bei einem Unfall in der Gemeinde Wardenburg tödliche Verletzungen erlitten. Der 29-Jährige aus dem Ammerland befuhr mit einem SUV die Ammerländer Straße von Wardenburg in Richtung Achternmeer. Kurz vor dem Ortseingang kam er ...

mehr