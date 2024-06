Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Unfall in der Gemeinde Wardenburg +++ Autofahrer tödlich verunglückt

Delmenhorst (ots)

Ein junger Mann hat am späten Sonntag, 23. Juni 2024, 23:50 Uhr, bei einem Unfall in der Gemeinde Wardenburg tödliche Verletzungen erlitten.

Der 29-Jährige aus dem Ammerland befuhr mit einem SUV die Ammerländer Straße von Wardenburg in Richtung Achternmeer. Kurz vor dem Ortseingang kam er mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Obwohl Ersthelfer, Beamte der Polizei und schließlich Rettungskräfte den 29-Jährigen versorgten, erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Weil der SUV nach dem Unfall in Brand geriet, rückten auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Achternmeer zur Unfallstelle aus.

Die Ammerländer Straße war bis 03:30 Uhr zwischen Achternmeer und Oberlethe gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell