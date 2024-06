Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Cuxhaven: Autofahrer entzieht sich in Cuxhaven einer Kontrolle durch die Polizei und verursacht Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Ein Autofahrer hat sich am frühen Montag, 24. Juni 2024, 01:15 Uhr, einer Kontrolle durch die Polizei entzogen. Er verursachte auf der Flucht einen Verkehrsunfall.

Die Beamten befuhren die Straße Süderwisch mit einem Streifenwagen in Richtung Drangstweg und wollten den Fahrer eines vorausfahrenden Mercedes kontrollieren. Noch bevor sie die Signale zum Halten geben konnten, beschleunigte dieser den Pkw und fuhr mit teilweise über 100 km/h durch den Drangstweg. Im weiteren Verlauf schaltete er die Beleuchtung des Fahrzeugs und entfernte sich aus dem Sichtfeld des Streifenwagens. Im Übergang zur Sixtstraße kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Als die Beamten auf den stark beschädigten Mercedes zukamen, stieg der Fahrer gerade aus und setzte die Flucht zu Fuß fort. Sie nahmen den leicht verletzten Fahrer in unmittelbarer Nähe vorläufig fest. Die Dokumentation des Verkehrsunfalls erfolgte durch die Polizei Nordenham.

Der 40-jährige Mann aus Cuxhaven schien unter dem Einfluss von Medikamenten oder Drogen zu stehen und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Auto fanden die Beamten Betäubungsmittel, Bargeld und Utensilien, die auf den Handel mit Drogen deuteten. Die am Mercedes angebrachten Kennzeichen galten als entwendet, die Herkunft des Pkws ist noch nicht geklärt.

Ein neues Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und diverser verkehrsrechtlicher Verstöße wurde eingeleitet. Die Dienststelle in Cuxhaven durfte der 40-Jährige verlassen, nachdem er den haftbefreienden Betrag für einen bereits bestehenden Haftbefehl entrichtet hatte.

