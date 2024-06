Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rennradfahrer nach Unfall mit Auto schwer verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Freitag, dem 21. Juni, kam es um 11:35 Uhr in Bracht zu einem Unfall. Ein 24-jähriger Mann aus Grefrath befuhr mit seinem Rennrad den Radweg auf der B221 (Hülst) in Richtung Kaldenkirchen. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Nettetal wollte von der Einmündung Bass auf die B221 (Hülst) in Richtung Bracht fahren. Um den Verkehr besser einsehen zu können, fuhr sie auf den Radweg. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr seitlich in den Pkw. Dabei wurde er schwer verletzt. /jk (465)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell