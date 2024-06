Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Brand zerstört den Inhalt einer Garage - technischer Defekt

Grefrath (ots)

Bei einem Brand in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der Inhalt einer Garage in Grefrath an der Grevelourstraße zerstört worden.

Um kurz vor 23.30 Uhr am späten Samstagabend waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Bewohner des Hauses, an das die Garage angebaut ist, hatten einen Knall wahrgenommen, zunächst aber nichts Ungewöhnliches feststellen können. Kurz darauf stellte ein Hausbewohner eine Rauchentwicklung in der Garage fest. Dort war unter anderem die Waschmaschine der Familie untergebracht, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs eingeschaltet gewesen war. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass ein technischer Defekt an dieser Waschmaschine ursächlich für den Ausbruch des Brandes war. /hei (462)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell