Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lörzenbach: Taxi weicht Tier aus. Hoher Sachschaden durch Unfall.

Fürth-Lörzenbach (ots)

Am 20.07.2024 gegen 23:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Fürth (Lörzenbach), Weinheimer Straße. Ein Taxi befuhr die Weinheimer Straße in Fahrtrichtung Fürth. Von links querte ein Tier die Fahrbahn, wodurch das Taxi abbremste und nach rechts zog. Das Taxi kollidierte mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Aufgrund des Aufpralles wurde der geparkte Pkw in eine Hausmauer geschoben, an der somit ebenfalls Sachschaden entstand. Die Gesamthöhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 40 000 Euro.

