LPI-EF: Räuber in die Flucht geschlagen

Erfurt (ots) - Ein betrunkener Rollerfahrer verursachte Mittwochabend in Erfurt einen Verkehrsunfall. Der 44-jährige war mit seinem Roller kurz vor 19:00 Uhr in der Berliner Straße unterwegs gewesen. Mit an Bord hatte er einen 43-jährigen Bekannten. Nach wenigen Metern verlor der Fahrer die Kontrolle über das Zweirad. Beide Männer stürzten daraufhin und verletzen sich leicht. Als Polizeibeamte vor Ort kam, stellten ...

mehr