Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto gestohlen

Erfurt (ots)

In Erfurt hatten es Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch auf einen Kia Sorento abgesehen. Der Besitzer hatte sein Auto in der Pößnecker Straße abgestellt. Unbemerkt näherten sich Diebe dem Fahrzeug und öffneten es auf unbekannte Art und Weise. Anschließend starteten sie das Fahrzeug und fuhren mit ihrer Beute im Wert von 30.000 Euro davon. Mittwochmorgen bemerkte der Besitzer den Diebstahl und informierte die Polizei. Eine Fahndung nachdem Auto wurde eingeleitet. (SE)

