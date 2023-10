Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bilanzmeldung: Polizei Hannover zeigt sich sehr erfreut über friedliche Versammlungen

Hannover (ots)

Am Sonnabend, 21.10.2023, haben in der hannoverschen Innenstadt mehrere Demonstrationen stattgefunden. Diese verliefen durchweg friedlich, was die Polizeiführung besonders lobend hervorheben möchte.

Von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr fand eine sich fortbewegende Versammlung zum Thema "Frieden, Freiheit, Souveränität für alle Völker dieser Welt" statt. Der Aufzug bewegte sich hierbei mit 50 Personen vom Kröpcke über den innerstädtischen Bereich bis hin zum Opernplatz. Dort wurde keine Abschlusskundgebung abgehalten und die Versammlung gegen 14:00 Uhr beendet. Die Teilnehmenden schlossen sich anschließend der Versammlung Junge Forum Hannover der Deutsch-Israelischen Gesellschaft e.V. an.

Der MLPD Kreisverband Hannover versammelte sich in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr zum Thema "Kein Flächenbrand in Nahost! Einstellung der Bombardierung des Gaza-Streifens und des Raketenbeschusses auf Israel!". Die stationäre Versammlung wurde am Kröpcke mit in der Spitze 30 Personen durchgeführt.

Am Georgsplatz demonstrierte das Junge Forum Hannover der Deutsch-Israelischen Gesellschaft e.V. mit bis zu 220 Personen zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr unter dem Motto "Gegen jeden Antisemitismus - kein Platz für Freunde des Terrors. Solidarität mit dem israelischen Recht auf Selbstverteidigung sowie Jüdinnen und Juden weltweit."

Zeitgleich versammelte sich die Palästinensische Gemeinde Hannover e.V. in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 16:45 Uhr am Opernplatz. Die ortsfeste Versammlung hatte das Thema "Stoppt den Krieg". Vor Ort fanden sich 950 Personen zum durchweg friedlichen Protest ein.

Die Polizeidirektion Hannover zeigte sich ausgesprochen erfreut über diesen friedlichen Versammlungstag. Gesamteinsatzleiter Bernd Kirschning resümiert: "Unser Einsatzkonzept ist aufgegangen und wir freuen uns, dass wir trotz der parallel stattfindenden Versammlungen im Kontext einer hoch-emotionalen Thematik sagen können: Es ist alles friedlich und störungsfrei verlaufen." /dd, aw

