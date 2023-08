Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall

Landkern (ots)

Am Sonntag, 20. August 2023, gegen 08:30 Uhr befuhren 2 Motorradfahrerinnen aus dem Raum Viersen hintereinander die L 98 aus Richtung Landkern in Richtung Cochem. Kurz hinter dem Ortsausgang Landkern verlor die an zweiter Stelle fahrende, 51-jährige Fahrzeugführerin, die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stürzte und geriet in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende PKW, belgische Urlauber, konnten den Zusammenprall nicht verhindern. Die Motorradfahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren multiplen Verletzungen. Derzeit besteht der Verdacht, dass die vorausfahrende 49 Jahre alte Motorradfahrerin ihre Gepäcktasche verloren hat und die nachfolgende Fahrerin beim Überfahren oder Ausweichen dieser stürzte. Die Insassen des PKW (69 und 81 Jahre) und wurden durch das Auslösen der Airbags und der Gurtstraffung leicht verletzt. Das Fahrzeug war im Frontbereich erheblich beschädigt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ordnete die Sicherstellung der beiden Motorräder und des PKW an. Des Weiteren wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Alle Beteiligten standen unter Schock und wurden von Notfallseelsorgern betreut. Die Landstraße 98 war ca. 5 Stunden voll gesperrt.

