Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Mayen

Mayen (ots)

ZEUGEN GESUCHT:

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Nacht von Freitag 18.08. auf Samstag 19.08. wurde in der Robert-Bosch-Straße in Mayen ein Zigarettenautomat auf geflext. Die Täter entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Wer Hinweise zu der Tat geben kann meldet sich bitte bei der Polizei in Mayen unter 02651-8010

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

In der Nacht von Freitag 18.08. auf Samstag 19.08. wurde im Bereich der Jugendherberge in Mayen ein PKW beschädigt. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Seitenscheibe sowie die Frontscheibe mit einem Kanaldeckel. Wer Hinweise zu der Tat geben kann meldet sich bitte bei der Polizei in Mayen unter 02651-8010

Sachbeschädigung in Mendig

In der Nacht von Freitag 18.08. auf Samstag 19.08. wurde in der Hauptstraße in Mendig eine Haustür durch Farbschmierereien beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurde mit einem weißen Stift der Glaseinsatz der Haustür mit Schriftzeichen versehen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann meldet sich bitte bei der Polizei in Mayen unter 02651-8010

