Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Anwohner meldet verdächtige Personen und sorgt damit für die Festnahme dreier mutmaßlicher Einbrecher - Polizei bittet um weitere Hinweise

Bremerhaven (ots)

Drei auf einem Grundstück im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf herumschleichende Personen bemerkte ein Anwohner in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 17. April, und alarmierte die Polizei.

Von ungewöhnlichen Geräuschen geweckt, blickte der Bremerhavener gegen 23.30 Uhr von einem Fenster seines Hauses auf die Bährkampstraße. Hier entdeckte er drei Männer, die zunächst ein am Fahrbahnrad geparktes Auto inspizierten. Anschließend betraten zwei der drei Männer ein Grundstück ebenfalls an der Bährkampstraße. Der dritte blieb an der Straße zurück. Der Hausbewohner schöpfte Verdacht und wählte den Notruf. Und tatsächlich: Die hinzugerufenen Beamten konnten Einbruchsspuren am auf dem Grundstück stehenden Einfamilienhaus feststellen. Den Tätern war es ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nicht gelungen, in das Haus einzudringen.

Zeitgleich konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich des Vieländer Wegs drei auf die Beschreibung der verdächtigen Personen passende Männer angetroffen werden. Ob es sich hierbei tatsächlich um die Täter des versuchten Einbruchdiebstahls handelt, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die mutmaßlichen Einbrecher auf ihrem Fluchtweg Gegenstände wie Einbruchswerkzeuge oder Ähnliches verloren haben.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell