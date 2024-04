Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Goldkette entrissen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Einem älteren Herrn wurde am vergangenen Samstag, 13. April, in Bremerhaven-Lehe eine Goldkette vom Hals gerissen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprach der Täter das Opfer gegen 17.30 Uhr vor der Garage seiner Wohnanschrift in der Gerhardstraße an. Der als unrasiert beschriebene Mann verwickelte den Senioren in ein Gespräch und folgte ihm durch die Hauseingangstür bis zu dessen Wohnung. Hier griff er nach der Halskette des Bremerhaveners, riss sie ihm vom Hals und rannte aus dem Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung davon.

Der Täter wird als 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, unrasiert und sehr gebrochen Deutsch sprechend beschrieben. Er soll zur Tatzeit eine schwarze Jacke ohne Kapuze und einen auffällig dicken Goldring - vermutlich an der rechten Hand - getragen haben.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen Einsatzkräfte der Polizei auf eine der Täterbeschreibung entsprechenden Person. Ob es sich hierbei tatsächlich um den Täter handelt, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

