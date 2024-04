POL-Bremerhaven: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Bremerhaven (ots) - Eine zunächst als bewusstlos gemeldete Frau fing bei einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr am gestrigen Sonntag, 14. April, in Bremerhaven-Geestemünde plötzlich an zu randalieren. Die 28-Jährige spuckte dabei unter anderem einer Polizistin ins Gesicht. Kurz nach 7 Uhr meldete eine Anruferin eine nicht ansprechbare Person auf dem Gehweg an der Rheinstraße. Die parallel mit der Polizei ...

