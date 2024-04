Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizistin im Einsatz bespuckt

Bremerhaven (ots)

Eine zunächst als bewusstlos gemeldete Frau fing bei einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr am gestrigen Sonntag, 14. April, in Bremerhaven-Geestemünde plötzlich an zu randalieren. Die 28-Jährige spuckte dabei unter anderem einer Polizistin ins Gesicht.

Kurz nach 7 Uhr meldete eine Anruferin eine nicht ansprechbare Person auf dem Gehweg an der Rheinstraße. Die parallel mit der Polizei am Einsatzort eintreffende Rettungswagenbesatzung samt Notarzt übernahm umgehend die Erstversorgung der offenbar alkoholisierten Frau. Dabei kam die Bremerhavenerin wieder zu sich und begann sofort sich gegen das ärztliche Versorgen zu wehren. Alle Versuche der Einsatzkräfte, die Situation zu beruhigen, schlugen fehl. Die 28-Jährige schlug und trat weiterhin um sich. Dabei spuckte sie auch einer Polizistin ins Gesicht. Weil die Notwendigkeit einer weiteren ärztlichen Behandlung nicht bestand, wurde die Frau schließlich zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen.

Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, ein.

