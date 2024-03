Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz - 1.Nachtrag: Verdacht eines Tötungsdeliktes

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.03.2024: https://s.rlp.de/0omxr

Nachdem am Mittwochmittag ein 46-jähriger Mann in der Hartmannstraße verstarb, haben Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Der Verstorbene wurde in dem Durchgang von der Hartmannstraße zum Gräfenaupark in Höhe der Marienstraße auf dem Boden liegend aufgefunden. Der Verstorbene war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover ohne Aufdruck, blauen Jeans mit schwarzem Gürtel und orange-roten Nike-Turnschuhen. Nach ersten Erkenntnissen war er zuvor möglicherweise mit einem blauen Fahrrad unterwegs.

Bei der Leichenschau konnten Verletzungen bei dem 46-Jährigen festgestellt werden, die darauf schließen lassen, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Zur Klärung der Todesursache soll der Verstorbene obduziert werden.

Die Umstände sowie Hintergründe der Tat sind noch unklar und Bestandteil der andauernden Ermittlungen.

Deshalb suchen wir dringend Zeugen. Wer hat zwischen 11 und circa 12:10 Uhr im Bereich des Tatortes einen Mann mit einem blauen Fahrrad gesehen? Wer war im Bereich Gräfenaustraße/Marienstraße/Hartmannstraße unterwegs und hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

