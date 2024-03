Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (20.03.2024), gegen 12:10 Uhr, wurde der Polizei eine leblose, männliche Person in der Nähe einer Parkanlage in der Hartmannstraße gemeldet. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Polizeikräfte und den Rettungsdienst verstarb der Mann noch vor Ort. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es werden nun Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

