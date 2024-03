POL-PPRP: Sachbeschädigung an Auto

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (19.03.2024), gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Kreuzung Mannheimer Straße/Sternstraße zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw. Beide wollten an der Kreuzung nach links abbiegen, als sich ihre Außenspiegel streiften. An dem Linienbus entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Der Lkw fuhr nach dem Unfall weiter in ...

