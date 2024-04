Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frontalzusammenstoß auf der Landstraße fordert zwei Verletzte

Bild-Infos

Download

Dellfeld (ots)

Am Mittwochmorgen, den 03.04.2024, kam es zwischen Dellfeld und Nünschweiler zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 471. Gegen 7 Uhr kam ein 37-Jähriger mit seinem weißen Toyota Lexus aus Richtung Nünschweiler und wollte an der Einmündung zur Landstraße 477 nach links abbiegen um in Richtung Autobahn weiter zu fahren. Beim Abbiegen übersah der Unfallverursacher einen aus Richtung Dellfeld entgegenkommenden 45-jährigen Autofahrer und stieß frontal mit diesem zusammen. Dessen weißer Mercedes Sprinter kam von der Fahrbahn ab und schleuderte auf die Verkehrsinsel. Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 40.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst versorgt und mussten mit teilweise schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell