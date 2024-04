POL-PDPS: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Pirmasens (ots) - Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr warfen unbekannte Täter rohe Eier gegen mehrere Hauswände in der Straße "Am Kuttelbrunnen". In einem Fall wurde der Rollladen beschädigt. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | ...

