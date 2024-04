Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Hauenstein (ots)

Im Zeitraum Dienstag, 02.04.2024, 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, welches die Bahnhofstraße in Richtung Bundesstraße 10 befuhr einen in der Bahnhofstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, grünen PKW Mazda Demio. Hierbei wurde der linke Außenspiegel am PKW Mazda beschädigt, wobei ein Schaden von ca. 300.- Euro entstand. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dem unfallverursachenden Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

