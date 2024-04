Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Trulben (ots)

Am Dienstag gegen 18:30 Uhr befuhr die 59-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes die Hauptstraße in Trulben in Fahrtrichtung Trulbermühle. In Höhe der Hausnummer 70 kam sie aufgrund von Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei dort abgestellten PKW und schob diese gegen die Hauswand der Nummer 70. Die Fahrerin des schwarzen Mercedes erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen im Brustbereich. Schadenshöhe: ca. 30.000 Euro | pdps

