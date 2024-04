Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Spinde beschädigt - hoher Sachschaden

Bremerhaven (ots)

Aufgrund mehrerer Sachbeschädigungen wurde die Polizei Bremerhaven am gestrigen Donnerstagvormittag, 11. April, zu einem Betrieb im Stadtteil Geestemünde gerufen.

Die Beamten nahmen nach dem Anruf eines Mitarbeiters gegen 10.45 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Hexenbrücke Sachbeschädigungen an fast 50 Spinden auf. Nach ersten Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter in einem Containergebäude die Metallschränke offenbar in der Zeit von Dienstagabend, 9. April, bis Mittwochmorgen, 10. April, stark beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Vor Ort sicherten die Beamten Spuren und bitten nun Personen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefonnummer 0471/953-3321 zu melden.

