Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf Flucht vor der Polizei rücksichtslos durch Bremerhaven gerast

Bremerhaven (ots)

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol ist ein 50 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend, 10. April, vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Bei seiner rasanten Fahrt durch die Bremerhavener Stadtteile Leherheide und Lehe erreichte er Geschwindigkeiten von rund 100 Kilometern pro Stunde.

Kurz vor 22 Uhr erhielt die Polizei am Revier Leherheide einen Hinweis darauf, dass ein offenbar alkoholisierter Autofahrer in unmittelbarer Nähe des Reviergebäudes an der Hans-Böckler-Straße unterwegs sei. Als eine Beamtin den betreffenden VW Golf vor dem Gebäude antraf, wies sie den Fahrer an, anzuhalten. Stattdessen gab der Mann Gas und flüchtete in Richtung Cherbourger Straße. Mehrere Streifenwagen nahmen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Der Golffahrer bog in die Langener Landstraße stadteinwärts ab. Auf der Fahrt überholte er in rücksichtsloser Weise andere Verkehrsteilnehmer, die augenscheinlich abbremsen oder ausweichen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Die gefährdeten Autofahrer werden gebeten, sich unter 0471/953-3163 bei der Polizei zu melden.

Die Verfolgungsfahrt endete schließlich im Bereich Flötenkiel. Dort kontrollierten die Beamten den 50-jährigen VW-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Pkw des Mannes wurde beschlagnahmt, auch seinen Führerschein musste er abgeben. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr sowie illegaler Kraftfahrzeugrennen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell