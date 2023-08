Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 32-Jähriger tritt Reisenden die Rolltreppe hinunter - Festnahme durch Bundespolizei

Düsseldorf (ots)

Ein Mann (32) trat am Donnerstagnachmittag (10. August), um 14.30 Uhr, im Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Reisenden die Rolltreppe hinunter. Bundespolizisten konnten den Tatverdächtigen festnehmen.

Zeugen informierten Bundespolizisten über eine körperliche Auseinandersetzung im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ein 32-jähriger Deutscher soll einen 82-jährigen Deutschen gegen den Kopf getreten haben, wodurch er die Rolltreppe hinunterstürzte. Dabei erlitt der Geschädigte eine Platzwunde an der linken Kopfseite sowie Verletzungen an den Händen. Am Treppenaufgang zu Gleis 16 trafen die eingesetzten Beamten der Bundespolizei auf den Geschädigten und den Tatverdächtigen. Eine durchgeführte Videoauswertung sowie die Zeugen bestätigten den Vorfall.

Ein angeforderter Rettungswagen versorgte die Verletzungen des älteren Mannes und verbrachte diesen anschließend in ein Krankenhaus. Die Bundespolizisten nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest und führten ihn dem Bundespolizeirevier zu. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige an den Polizeigewahrsam Düsseldorf übergeben. Am Folgetag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

