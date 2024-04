Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 90-jähriger Frau die Handtasche geraubt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Einer 90 Jahre alten Frau ist am Freitagnachmittag, 12. April, ihre Handtasche im Bremerhavener Stadtteil Lehe geraubt worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich die Bremerhavenerin gegen 15 Uhr vor einem Hauseingang in der Jahnstraße auf, als sich ihr plötzlich jemand von hinten näherte und nach ihrer Handtasche griff. Die unbekannte Person zog so fest an der Tasche, dass die Seniorin sie nicht festhalten konnte. Anschließend rannte der Täter samt Beute in Richtung Bütteler Straße davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.

Der Täter wird als eher schlank und circa 25 Jahre alt beschrieben. Weiter soll er zur Tatzeit einen auffällig weißen Trainingsanzug getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

