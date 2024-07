Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schneller Festnahmeerfolg nach Körperverletzung und Diebstahl

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Nachdem zunächst Unbekannte unter Anwendung von Schlägen und Tritten einen Turnbeutel von zwei Männern entwendeten, konnten Polizisten wenige Zeit später drei Tatverdächtige am Luisenplatz festnehmen.

In der Nacht zum Mittwoch (24.7.) sollen die Tatverdächtigen gegen 1:30 Uhr die zwei 19- und 36-jährigen Männer in der Holzstraße angegriffen und einen Beutel, in dem sich unter anderem Bargeld befunden haben soll, entwendet haben. Anschließend flüchteten die Angreifer. Die zwei Geschädigten verletzten sich bei dem Angriff leicht.

Anhand der vorhandenen Personenbeschreibung erkannten aufmerksame Polizisten die drei Männer gegen 3:30 Uhr am Luisenplatz und kontrollierten diese. Es erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Trio im Alter von 18, 21 und 32 Jahren, um die Tatverdächtigen handeln könnte. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Bargeld. Anschließend brachten die Streifen die Männer ins Gewahrsam. Zwei der Tatverdächtigen wurden noch am Mittwoch vorerst wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Der 32-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstagvormittag (25.7.) beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl. Er wurde im Anschluss an die Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell