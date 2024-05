Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Große Mengen Kupfer entwendet - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch in eine Firma "An der Ziegelei" machen können.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten bislang unbekannte Täter am Freitag (2:30 Uhr - 6:00 Uhr) eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Firmengebäude. Zuvor hatten sie das Zufahrtstor aufgehebelt. Hier entwendeten die Unbekannten eine große Menge an Kupfer (mindestens vier Tonnen) und luden das Diebesgut in einen Lkw. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

