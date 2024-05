Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Seniorin zu Hause ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Morgen etwas Verdächtiges im Bereich Ahornstraße/Holtwicker Straße gesehen haben und helfen können, einen Raub aufzuklären. Gegen 4.45 Uhr wurde an der Ahornstraße eine ältere Frau zu Hause überfallen. Die unbekannten Täter brachen über einen Lichtschacht in das Wohnhaus ein, gingen ins Schlafzimmer und bedrohten die, gerade wach gewordene, Seniorin. Dabei wurde ihr auch ein Gegenstand - möglicherweise Waffe - an den Kopf gehalten. Die Täter forderten Geld und Wertsachen und flüchteten anschließend mit der Beute (Goldmünzen, Schmuck und Bargeld) in unbekannte Richtung. Eine genauere Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Es soll sich um zwei bis drei Männer gehandelt haben, die sich in einer ausländischen Sprache unterhielten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen und/oder einem Fahrzeug geben können. Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter vermutlich über ein angrenzendes Waldstück in den Garten der Frau gekommen. Wer etwas gesehen hat oder weiß, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

