POL-RE: Dorsten: Getankt und weggefahren - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Herten: An der Westerholter Straße wurde in einen Lagerraum eines Autohauses eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür an den Waschboxen auf und brachen dann einen Automaten auf. Sie erbeuteten die Geldkassette und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tat passierte gegen 1 ...

