Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dixi-Klo in Flammen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Freitag stand ein Dixi-Klo in Flammen. Ein Unbekannter hatte das stille Örtchen am Roten Berg in Erfurt in Brand gesetzt und damit laute Sirenen ausgelöst. Die Polizei und die Feuerwehr rückten mit Blaulicht aus, um die Flammen zu löschen. Das Feuer breitete sich auf die angrenzende Garage aus und verursachte dort Beschädigungen an der Fassade. Die Kräfte der Feuerwehr verhinderten durch die Löscharbeiten Schlimmeres. Der Brand verursachte einen Gesamtschaden von 9.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell