Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Marl: Krankenfahrstuhl weg und Lagerraum aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Herten:

An der Westerholter Straße wurde in einen Lagerraum eines Autohauses eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür an den Waschboxen auf und brachen dann einen Automaten auf. Sie erbeuteten die Geldkassette und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tat passierte gegen 1 Uhr in der Nacht auf Donnerstag. Auf Videoaufnahmen sind drei Tatverdächtige zu sehen. Die Polizei sucht Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist und die nähere Angaben zu den Tatverdächtigen machen können.

Marl:

Einen ungewöhnlicheren Diebstahl gab es auf der Justus-von-Liebig-Straße. Dort wurde vor einem Wohnhaus ein abgestellter silbernen Krankenfahrstuhl gestohlen. Der "Lecson 928" mit Versicherungskennzeichen wurde zuletzt am Montagvormittag genutzt, heute Morgen wurde der Diebstahl bemerkt und angezeigt. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, die Polizei zu verständigen.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

