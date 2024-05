Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann mit Tarnrucksack nach sexueller Belästigung gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag eine Frau in einem Einkaufszentrum sexuell belästigt. Er flüchtete anschließend Richtung Busbahnhof. Die Polizei sucht nach dem Mann und nach Zeugen, die Angaben machen können. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 34-jährige Bottroperin gegen 16.45 Uhr im Einkaufszentrum am Berliner Platz. Im Bereich der Toiletten habe der Mann sie belästigt und ihr an den Po gefasst. Die Frau wehrte sich und rief die Polizei. Täterbeschreibung: zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,70m groß, dunkle Hautfarbe, dunkle Basecap, hatte einen "Tarnrucksack" (grau/schwarz) dabei. Die anschließende Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

