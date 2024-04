POL-PDNR: Graffiti an Bahnwaggons

Puderbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bisher unbekannte Täter in Puderbach, Auf der Held in ein Lebensmittelfachgeschäft eingebrochen. Die Täter durchsuchten delikttypisch das Anwesen und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. ...

