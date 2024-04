POL-PDNR: Unfallflucht auf dem Parkplatz der BBS

Unkel (ots) - Die Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten bislang unbekannte Täter im Laufe des Mittwochs, und brachen in ein Wohnhaus in der Siebengebirgsstraße ein. Die Täter durchsuchten die Innenräume und entwendeten diverse Gegenstände der Eigentümer. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

