Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern eskaliert

Recklinghausen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern wurde ein 20-Jähriger aus Gladbeck schwer verletzt.

Am Dienstagnachmittag um 17:35 Uhr befand sich ein Mann aus Gladbeck mit seinem Auto auf der Horster Straße und fuhr in Richtung Kreuzung Johannesstraße. Dort musste er aufgrund einer roten Ampel abbremsen. Zu diesem Zeitpunkt hielt ein Autofahrer neben ihm auf der dortigen Linksabbiegerspur. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dieser bei grüner Ampel stark beschleunigt haben, um den Gladbecker trotz Gegenverkehr zu überholen und seine Fahrt auf der Horster Straße fortzusetzen. Der 20-Jährige hupte, um auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Als Reaktion hielt der Fahrer an, kam zum Auto des Gladbeckers und trat eine Delle in die Fahrzeugtür. Dabei sprach er mehrere Beleidigungen aus. Im Anschluss lief er zu seinem Auto zurück. Der Gladbecker stieg aus seinem Fahrzeug aus und folgte dem Mann. Als er ihm mitteilte, dass sein Auto nun beschädigt sei, griff dieser nach einem Baseballschläger und schlug mehrfach auf den 20-Jährigen ein.

Die Auseinandersetzung wurde durch mehrere Passanten beobachtet. Einige Zeugen kamen dem 20-Jährigen zur Hilfe. Sie nahmen dem Mann auch den Baseballschläger weg. Der Tatverdächtige entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit.

Der Gladbecker begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Das Kennzeichen und eine gute Beschreibung des Mannes liegen vor. Die Ermittlungen des zuständigen Kommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell