POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte zünden Altpapiercontainer an - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am Kindergarten (08.05.2024)

Spaichingen (ots)

Bereits am Mittwochabend gegen 21 Uhr ist es am Kindergarten in der Lembergstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein noch unbekannter Täter setzte zwei Altpapiercontainer in Brand. Das Feuer in einem der Container zerstörte die Überdachung und die Elektrik des Kindergartens. Ein größerer Schaden konnte durch den Hausmeister und die Feuerwehr verhindert werden. Es entstanden trotzdem Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Spaichingen unter der Nummer 07424/93180 zu melden.

