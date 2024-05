Polizeipräsidium Konstanz

Im Zeitraum von 08:25 Uhr bis ungefähr 19:25 Uhr ist es am Sonntag auf dem Parkplatz beim Bahnhof in Villingen zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro ist an einem schwarzen Opel Adam zu beklagen. Das an den Taxiständen geparkte Auto wies einen frischen Unfallschaden auf der linken Seite auf. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721/6010 entgegen.

