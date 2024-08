Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Einbruch auf Gartengrundstücke

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag (19.08.2024) begaben sich noch unbekannte Täter widerrechtlich auf mindestens drei Gartengrundstücke südlich der Mötzinger Straße in Gäufelden-Öschelbronn. Dort brachen die Unbekannten in Gartenhäuser, Schuppen sowie Wohnwagen ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 1.500 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 95491- 0oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gäu in Verbindung zu setzen.

