Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: weiterer Einbruch in ein Freibad

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (18.08.2024) 19.30 Uhr und Montag (19.08.2024) 09.00 Uhr brachen noch unbekannte Täter in das Freibad Gärtringen ein. Zunächst überwanden die Einbrecher den Zaun, der das Gelände umgibt, um anschließend vermutlich mit einem Stein die Scheibe des Kassenhauses einzuwerfen. So konnten sie sich Zutritt ins Innere verschaffen. Aus dem Kassenhaus entwendeten die Unbekannten Bargeld in vierstelliger Höhe. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an den Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu den Einbrüchen in die Freibäder in Holzgerlingen und Herrenberg (Pressemitteilungen hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5846105 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5841494).

