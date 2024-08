Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Hallen- und Freibad

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (11.08.2024) brachen noch unbekannte Täter in das Hallen- und das Freibad in Herrenberg ein. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch am Sonntagmorgen gegen 05.20 Uhr und alarmierte die Polizei. Nach derzeitiger polizeilicher Erkenntnisse öffneten die Einbrecher alle Türen beider Bäder teilweise gewaltsam und durchsuchten die Büroräume sowie den Keller des Hallenbads wie auch den Kassenbereich des Freibads. Es dürfte ihnen Bargeld in Höhe von etwa 2.500 Euro in die Hände gefallen sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

