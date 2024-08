POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (10.08.2024) zwischen 00:43 Uhr und 01:19 Uhr brachen zwei bislang unbekannte, mit einer Schusswaffe und einem messerähnlichen Gegenstand bewaffnete Personen in ein Einfamilienhaus in der Brunnenfeldstraße in Renningen ein. Hierbei hebelten die Täter von der Terrasse aus eine Jalousie auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort wurde der Geldbeutel eines Bewohners entwendet, der sich ...

