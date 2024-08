Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Bewaffneter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (10.08.2024) zwischen 00:43 Uhr und 01:19 Uhr brachen zwei bislang unbekannte, mit einer Schusswaffe und einem messerähnlichen Gegenstand bewaffnete Personen in ein Einfamilienhaus in der Brunnenfeldstraße in Renningen ein. Hierbei hebelten die Täter von der Terrasse aus eine Jalousie auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort wurde der Geldbeutel eines Bewohners entwendet, der sich während der Tat im Haus aufhielt und schlief. Am Morgen wunderten sich die Bewohner über die offenstehende Terrassentür und stellten in den Einbruch fest. Der entstandene Sachschaden an der Terrassentür und Jalousie kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Renningen unter der Telefonnummer 07159 80450 oder per E-Mail an renningen.pw@polizei.bwl.de oder alternativ bei dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605 0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

