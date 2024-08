Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Sachbeschädigung an Geldautomat

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 09.08.2024, kam es im Laufe des Tages in der Kreissparkasse in der Öschelbronner Straße in Nebringen zu einer Sachbeschädigung an einem Geldausgabeautomaten. Die unbekannte Täterschaft zertrümmerte das Display des Automaten, sodass dieser nicht mehr bedienbar ist. Geld wurde bei dem Vorfall nicht entwendet. Kunden stellten den beschädigten Automaten später fest und teilten dies der Polizei mit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Herrenberg (Tel.: 07032 27080) oder direkt beim Polizeiposten Gäufelden (Tel.: 07032 954910) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell