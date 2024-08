Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Versuchter Raub am Bahnhof - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Freitag (09.08.2024) gegen 11:45 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg ereignet hat. Eine 72-jährige Frau setzte sich am Bahnsteig des Gleis 2 auf eine Bank, um auf die S-Bahn nach Bietigheim zu warten. Auf der Bank saß bereits eine ihr unbekannte Frau, mit der sie ins Gespräch kam. Als die 72-Jährige ihre mitgeführte Plastiktüte nehmen und in die zwischenzeitlich eingefahrene S-Bahn einsteigen wollte, griff die zunächst Unbekannte nach der Tüte und behauptete, sie gehöre ihr. Daraufhin entstand ein Streit zwischen den beiden Frauen, im Rahmen dessen die Unbekannte der Seniorin die Plastiktüte entriss. Eine Zeugin, die auf den Sachverhalt aufmerksam geworden war, bot der 72-Jährigen ihr Handy an, um die Polizei verständigen zu können. Die Tatverdächtige ließ daraufhin die Tüte fallen und flüchtete zu Fuß vom Bahnsteig. Sie konnte bei der anschließenden polizeilichen Fahndung als eine 56-Jährige identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die 56-Jährige wegen des Verdachts des versuchten Raubes und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten. Insbesondere wird auch die noch unbekannte Zeugin gesucht, die der Geschädigten ihr Mobiltelefon zur Verfügung gestellt hat. Sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegengenommen.

