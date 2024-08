Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Unfallflucht - 21-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (08.08.2024) kam es in Aidlingen im Einmündungsbereich des Forchenwegs in den Tannenweg zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW-Lenker wollte gegen 07.00 Uhr vom Tannenweg kommend nach rechts in den Forchenweg einbiegen, während eine 21 Jahre alte Pedelec-Lenkerin aus dem Forchenweg nach rechts in den Tannenweg fahren wollte. Möglicherweise war der PKW-Lenker zu schnell unterwegs und kam aufgrund dessen beim Abbiegen zu weit nach links. Die 21-Jährige musste deshalb ausweichen, prallte gegen den Bordstein und stürzte. Der Unbekannte hielt hierauf kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch unbeirrt fort und machte sich davon. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen sich zu melden.

